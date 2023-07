Policiais civis da Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) apreenderam um adolescente integrante de torcida organizada suspeito de participar de uma agressão física contra uma pessoa no bairro Centro, capital sergipana. A ação policial ocorreu na manhã desta terça-feira (25).

De acordo com as investigações, a vítima narrou que foi atacada com socos e chutes, inclusive na face, vindo a quebrar o nariz, sendo necessária intervenção cirúrgica. A vítima retornava do trabalho com um boné nas cores de uma determinada torcida organizada, quando foi alcançada por integrantes de uma torcida organizada rival.

Mesmo respondendo que estava retornando do trabalho e que não era integrante de qualquer torcida organizada, a vítima passou a ser agredida até cair ao chão. Posteriormente, a vítima foi encaminhada para atendimento médico e hospitalar com diversas lesões, que culminaram com a necessidade da realização de cirurgia nasal.

Dentre os agressores, foi identificado um adolescente, que foi apreendido nesta terça-feira. “Este é o segundo adolescente integrante de torcida organizada apreendido pela unidade policial nos últimos meses por ato infracional violento em situação semelhante”, revelou o delegado Valter Simas, titular da DEPCA.