Durante rondas no Centro da Cidade, uma equipe do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam) apreendeu cerca de 11,3kg de maconha. A ação policial ocorreu nessa terça-feira, 25.

De acordo com as informações policiais, durante as rondas, os militares perceberam um homem e uma mulher em atitude suspeita na rua Capela. Com eles, os policiais apreenderam um tablete de 800 gramas de maconha na mochila que estava com a mulher.

Ainda conforme as informações policiais, ao serem questionados sobre a droga, o homem informou que a substância pertencia a ele e que utilizava a sua residência para armazenar a maior parte do entorpecente.

Em continuidade à ação policial, o suspeito autorizou a equipe a verificar o seu apartamento, onde foram encontradas diversas porções de substância semelhante à maconha. No imóvel, foram encontrados 10,5 kg de droga.

Os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados ao Departamento de Investigações de Narcóticos (Denarc), onde foram adotadas as demais medidas legais cabíveis ao caso.