O Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) apreendeu aproximadamente 42 quilos de maconha, em uma casa abandonada, no Bairro Coroa do Meio, em Aracaju. A ação ocorreu na tarde desta terça-feira, 25, na capital.

Durante rondas, a guarnição recebeu denúncia de populares sobre uma movimentação suspeita de tráfico de drogas em uma residência abandonada. De imediato, os militares foram ao imóvel, onde encontraram cerca de 42 quilos de maconha, além de uma balança de precisão, uma caixa de isopor e várias sacolas plásticas.

No local da ação, nenhum suspeito foi localizado. Diante do ocorrido, todo o material apreendido foi encaminhado à Central de Flagrantes, para as providências cabíveis.