Policiais da Companhia de Polícia Fazendária (CPFaz) apreenderam quase uma tonelada de maconha no município de Nossa Senhora do Socorro. O fato foi registrado na última sexta-feira (21).

Enquanto apoiavam os agentes da Secretária de Estado da Fazenda durante uma fiscalização de rotina na BR-235, em Nossa senhora do Socorro, os policiais da CPFaz resolveram abordar uma carreta tipo Scania, com placas de identificação do Estado de São Paulo.

Devido à suspeita de irregularidades na carga, os militares solicitaram ao condutor do veículo que o acompanhassem até à Central de Comandos, com a finalidade de realizar uma averiguação minuciosa do material transportado.

Durante o deslocamento, nas imediações da Rodovia SE-160, no município de Laranjeiras, o motorista abandonou o caminhão e entrou dentro de uma área de canavial. Apesar do cerco policial, o suspeito não foi localizado.

Os militares da Companhia Fazendária decidiram abrir o compartimento traseiro da carreta, e descobriram que o local escondia quase uma tonelada de maconha prensada.

O veículo e a carga com os entorpecentes foram apreendidos e encaminhados à Delegacia do município de Laranjeiras.