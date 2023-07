Policiais militares do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam) prenderam um homem que possuía mandado de prisão em aberto. Ele foi flagrado nessa quarta-feira (12), enquanto transitava em uma motocicleta no Bairro Santos Dumont, na Zona Norte de Aracaju.

As equipes do Regimento realizavam rondas ostensivas na Avenida Euclides Figueiredo, quando avistaram dois homens em uma motocicleta com a placa de identificação amassada.

Devido à irregularidade, os policiais militares deram voz de parada e abordaram os ocupantes da moto.

Na averiguação, os agentes descobriram que um deles possuía um mandado de prisão em aberto desde junho de 2022.

O homem foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes para que fossem tomadas as medidas legais.

Fonte: Ascom PM/SE