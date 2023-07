No último domingo, 23, o Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento prendeu um homem em cumprimento de mandado de prisão, no Bairro Industrial, Zona Norte de Aracaju.

Os policiais realizavam patrulhamento ostensivo, quando receberam a denúncia que, na região do Bairro Industrial, havia um foragido da Justiça. Com base nas características recebidas, os PMs fizeram buscas e encontraram o suspeito.

A equipe prosseguiu com a busca pessoal e verificação de dados, quando constatou que o infrator estava portando um documento falso de identificação. Em virtude do fato, foi feita uma nova consulta, como base nas informações da sua motocicleta, que revelou a real identidade do acusado.

Além do mandado de prisão, existente desde o ano de 2016, ele possuía outro mandado em aberto, por tráfico de drogas; passagem prisional por roubo e condenação pelo crime de homicídio.

Com o envolvido, que foi conduzido à delegacia para adoção das medidas legais cabíveis, os militares encontraram droga, do tipo maconha e R$50,00 em espécie.

Fonte: Ascom PM/SE