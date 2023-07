Policiais militares do Batalhão de Choque (BPChoque) prenderam em flagrante um homem por porte ilegal de arma de fogo durante ação policial que ocorreu no bairro Santa Maria, na Zona Sul de Aracaju. O flagrante aconteceu nesta segunda-feira (10).

De acordo com as informações policiais, durante rondas pela localidade, os militares viram um homem em atitude suspeita. Ele, ao perceber a presença policial, saiu correndo com a mão na cintura.

Diante da situação, os militares iniciaram o acompanhamento do suspeito que foi alcançado. Em abordagem, os policiais apreenderam um revólver de calibre 38, além de três munições e nove pequenas embalagens de maconha.

O homem preso e o material apreendido foram encaminhados à delegacia, onde foram adotadas as demais medidas legais cabíveis ao caso.