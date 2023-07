Policiais militares do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) prenderam um homem por tráfico de drogas no Centro de Aracaju. O caso ocorreu nesse domingo (16).

Segundo as informações policiais, a equipe fazia rondas ostensivas, quando identificou um homem em atitude suspeita. Em decorrência do comportamento do suspeito, foi dada a voz de parada para a realização da abordagem.

Durante a busca pessoal, os policiais encontraram, sob posse do suspeito, substâncias ilícitas dos tipos cocaína e maconha, além de R$ 100,00 reais em espécie.

Na abordagem, o suspeito usava uma tornozeleira eletrônica e confirmou que já havia passado pelo sistema prisional, pelo cometimento do mesmo crime.

Diante do flagrante, o suspeito e os materiais apreendidos foram encaminhados à delegacia para adoção das medidas legais cabíveis.