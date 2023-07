Quatro homens investigados por envolvimento em um grupo criminoso responsável por tráfico de armas de fogo no estado morreram após intensa troca de tiros com policiais militares e civis no começo da manhã deste sábado (08), no Santo Antônio, em Aracaju. Na noite de ontem, um policial civil da Delegacia Regional de Itabaiana foi abordado por dois criminosos do grupo e teve sua pistola Glock e uma corrente de ouro roubadas.

Na abordagem dos criminosos, houve intensa troca de tiros com outros policiais civis que estavam em meio à investigação. No entanto, os investigados conseguiram fugir. Várias equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil passaram a realizar diligências na região do Bairro Industrial, Santo Antônio e adjacências a fim de localizar os suspeitos.

Já no começo da manhã, depois de várias diligências e com a ajuda da população, os policiais chegaram próximo ao local onde os criminosos estariam. As guarnições se aproximaram do local e no momento em que criminosos desciam de um veículo e perceberam a chegada dos policiais e começaram uma nova troca de tiros. Os quatro foram atingidos, socorridos, mas não resistiram.

Segundo o tenente-coronel Arthur, que comandou as diligências na madrugada, o grupo era bastante conhecido pelas equipes policiais por realizarem vários tipos de assaltos na zona norte e interior do estado. “Temos imagens de ações deles em roubos de carros, Uber e contra pessoas em via pública. Eles aterrorizavam a região”, destacou o oficial.

O caso foi conduzido para o Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), onde foi feito o procedimento. A arma do policial civil foi recuperada e outras quatro armas de fogo localizadas. As investigações serão mantidas para descobrir a dinâmica da organização criminosa que traficava armas no estado. Qualquer informações pode ser repassada para o Disque Denúncia 181. A ligação é gratuita e o sigilo absoluto.