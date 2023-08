Na manhã desta quarta-feira, 9, uma operação conjunta entre as Polícias Civil e Militar que atuam no município de Lagarto resultou no cumprimento de mandados de busca e apreensão em residências de um homem apontado como suspeito da prática de diversos roubos na região que corresponde a fábrica Maratá e o Instituto Federal de Sergipe (IFS), situada no referido município.

Segundo o inquérito policial, “Bito”, como era conhecido na localidade, vinha sendo investigado há alguns meses após suspeita de cometer uma série de assaltos, sempre empregando muita violência contra as vítimas. Nas ações criminosas, o homem roubava motocicletas, dinheiro e celulares, tendo como vítimas, em sua grande maioria, trabalhadores da fábrica e estudantes do IFS.

Durante o cumprimento dos mandados, Bito entrou em confronto, foi atingido, socorrido no Hospital Universitário de Lagarto, mas acabou não resistindo aos ferimentos, vindo a óbito.

A investigação continua para identificação e captura dos demais envolvidos. A Polícia Civil conta com a ajuda da população que pode fazer denúncias através do DISQUE 181. Vale ressaltar que o sigilo é garantido.