O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em conjunto com a Delegacia de de Santo Amaro, cumpriu o mandado de prisão temporária contra um homem investigado por homicídio. O crime ocorreu no dia 1º de abril, na localidade da “Mesca”, na Zona Rural de Santo Amaro. A prisão ocorreu na última sexta-feira, 18.

Após troca de informações entre a Delegacia de Santo Amaro e o DHPP, o investigado foi encontrado e preso. Após várias diligências, na cidade de São Cristóvão, o suspeito foi devidamente identificado e localizado para seguidamente ter sido cumprido o mandado de prisão temporária, que estava em aberto.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre ações criminosas e suspeitos de crimes sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.