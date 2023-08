O mês de agosto começa oficialmente nesta terça-feira, 1º, e com ele é esperado o fim gradativo da temporada de chuvas em Sergipe, cuja intensidade pode variar entre normal e abaixo da média climatológica. É o que aponta o levantamento mais recente divulgado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), por meio da Gerência de Meteorologia e Mudanças Climáticas, nesta segunda-feira, 31.

De acordo com as análises, até o dia 6 de agosto, são esperadas chuvas fracas no litoral e agreste sergipano. Já no sertão há possibilidade de chuvas leves. Quanto ao acumulado de precipitações, no sul sergipano, as chuvas podem atingir 40 mm. Na grande Aracaju, leste sergipano e baixo São Francisco, espera-se 30 mm. No agreste, 25 mm, e sertão, 10 mm.

A meteorologista da Semac, Wanda Tathyana de Castro, explica que as chuvas devem ocorrer devido a perturbações oceânicas que irão se deslocar até o estado de Sergipe. “Espera-se para agosto chuvas variando de normal a abaixo da média climatológica, visto que o período chuvoso está chegando ao fim”, reforçou ela.

Para esta terça-feira, 1º de agosto, no litoral, agreste e sertão, a previsão é de céu encoberto na maior parte do dia, com ventos fracos durante a manhã e madrugada. No período da tarde, são esperados ventos moderados. As temperaturas mínimas e máximas ficarão entre: 21.6°C e 28.6 °C (litoral); 20.1°C e 27.9°C (agreste); e 19.9°C e 29.3 °C (sertão).

