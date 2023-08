Policiais civis do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), com apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol), cumpriram três mandados de prisão preventiva contra um homem de 36 anos investigado pelos crimes de tráfico de drogas e roubo. A ação policial ocorreu nessa segunda-feira, 21, em Ipojuca (PE), e contou também com o auxílio do Departamento de Repressão a Crimes contra o Patrimônio (Depatri) da Polícia Civil de Pernambuco.

De acordo com as informações policiais, o investigado gerenciava o tráfico de drogas em Sergipe, enquanto residia na Praia de Serrambi, no município de Ipojuca, em Pernambuco, há cerca de dois anos. Desde 2009 o investigado possui passagens pela polícia.

Ainda segundo as investigações, ele já havia sido preso também em São Paulo, pelo crime de tráfico de drogas, além de estar respondendo pela prática de homicídios em Sergipe. O investigado ainda possui envolvimento em um roubo em Alagoas.

O investigado foi conduzido ao Departamento de Repressão a Crimes contra o Patrimônio (Depatri) da Polícia Civil de Pernambuco, em Recife, onde se tomaram os procedimentos cabíveis. A partir de agora, ele está à disposição do Poder Judiciário.

A Polícia Civil reitera a importância da contribuição da população por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.