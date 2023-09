Equipes do Departamento de Narcóticos (Denarc), com o apoio da Delegacia de Simão Dias, cumpriram dois mandados de prisão preventiva por tráfico de drogas contra dois investigados por tráfico de drogas em Nossa Senhora do Socorro. Os presos são um homem e uma mulher. Um terceiro homem entrou em confronto. A ação policial, que também resultou na apreensão de 1kg de cocaína, aconteceu nesta quinta-feira, 31, nos conjuntos Marcos Freire, Maria do Carmo e Fernando Collor, em Socorro.

De acordo com o delegado Rafael Kaufer, as investigações iniciaram-se a partir da apreensão de 26 kg de cocaína, no dia 28 de março, no conjunto Fernando Collor. “No momento da apreensão, a residência estava vazia, mas, após diversas diligências investigativas, foi possível apontar a participação de ao menos três pessoas”, revelou.

Foram representadas as prisões preventivas, deferidas pela 3ª Vara Criminal de Nossa Senhora do Socorro. As decisões judiciais foram cumpridas nesta quinta-feira. “Com os suspeitos, foi apreendida uma arma de fogo, aproximadamente 1kg de substância semelhante à cocaína, diversos pinos tipo ‘eppendorf’ e celulares”, informou o delegado.

Um terceiro envolvido entrou em confronto com as equipes policiais, foi atingido, socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. “Eles integram uma associação criminosa. O valor da droga apreendida anteriormente é estimado em R$ 500 mil, então não é um grupo amador”, revelou o delegado.

Ainda conforme Rafael Kaufer, o líder do grupo, que é o homem que morreu no confronto, já possuía passagens criminais. “Ele já tinha duas passagens por homicídio e tinha passagem por roubo. No próprio mês de março, ele havia sido preso em flagrante com arma de fogo, mas foi solto com medida cautelar de monitoramento eletrônico”, informou.

Os presos e o material apreendido foram encaminhados ao Denarc, onde as investigações continuarão a fim de que sejam identificados outros envolvidos. A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.