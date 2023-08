A Polícia Civil, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), concluiu o inquérito policial que investigou o homicídio praticado em maio desse ano, no Conjunto São Carlos, localizado no Bairro Olaria, Zona Norte de Aracaju. O crime aconteceu quando a mulher retornava da escola com o seu filho. Na ocasião, ela estava acompanhada de amigas e de outras crianças.

Segundo o inquérito, dois homens, utilizando bicicletas, passaram pelo grupo de mulheres e crianças, momento em que um deles retornou, simulou um assalto e, imediatamente, efetuou disparos contra a vítima, que caiu em cima do seu filho. Durante as investigações, também foi constatado que um dos envolvidos era vizinho da vítima e, tanto no dia anterior como no dia do fato, ela teria se assustado ao encontrá-lo.

No decorrer do procedimento policial, um dos envolvidos foi preso temporariamente no Estado de Minas Gerais e o outro veio a óbito. Após o indiciamento e a conclusão do inquérito, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do indivíduo localizado no estado mineiro, que foi deferida pelo Poder Judiciário e cumprida na data de hoje.