O Ranking Valor 1000, promovido pelo jornal Valor Econômico, exibe as empresas mais valiosas do Brasil e entre elas estão as 20 empresas mais valiosas da região Nordeste. Os dados tornados públicos são referentes ao ano de 2021. As empresas listadas abrangem segmentos variados, o que demonstra a diversidade e força do panorama empresarial da região . Sergipe aparece com apenas uma empresa.

Veja a seguir o desempenho do Nordeste.

Braskem (BA) Setor: Química e Petroquímica Receita Líquida: R$ 105,625 bilhões

Suzano (BA) Setor: Papel e Celulose Receita Líquida: R$ 40,965 bilhões

Equatorial Energia (MA) Setor: Energia Elétrica Receita Líquida: R$ 24,240 bilhões

Grupo Mateus (MA) Setor: Comércio Varejista Receita Líquida: R$ 15,876 bilhões

ALE Combustíveis (RN) Setor: Petróleo e Gás Receita Líquida: R$ 14,166 bilhões

Refinaria de Mataripe (BA) Setor: Petróleo e Gás Receita Líquida: R$ 11,234 bilhões

CENCOSUD (SE) Setor: Comércio Varejista Receita Líquida: R$ 8,148 bilhões

M. Dias Branco (CE) Setor: Alimentos e Bebidas Receita Líquida: R$ 7,814 bilhões

Farmácia Pague Menos (CE) Setor: Comércio Varejista Receita Líquida: R$ 7,528 bilhões

GUARARAPES (RN) Setor: Indústria da Moda Receita Líquida: R$ 7,221 bilhões

LARCO (BA) Setor: Petróleo e Gás Receita Líquida: R$ 7,217 bilhões

GRUPO TRÊS CORAÇÕES (CE) Setor: Alimentos e Bebidas Receita Líquida: R$ 5,681 bilhões

SOLAR COCA-COLA (CE) Setor: Alimentos e Bebidas Patrimônio Líquido: R$ 5,612 bilhões

TT WORK (PE) Setor: Petróleo e Gás Receita Líquida: R$ 5,491 bilhões

GRUPO AÇO CEARENSE (CE) Setor: Metalurgia e Siderurgia Receita Líquida: R$ 5,385 bilhões

CIBRA (BA) Setor: Química e Petroquímica Receita Líquida: R$ 4,762 bilhões

PARANAPANEMA (BA) Setor: Metalurgia e Siderurgia Receita Líquida: R$ 4,715 bilhões

EMBASA (BA) Setor: Água, Saneamento e Serviços Ambientais Receita: R$ 4,083 bilhões

PETROBAHIA (BA) Setor: Petróleo e Gás Receita Líquida: R$ 4,040 bilhões

SUMITOMO CHEMICAL (CE) Setor: Química e Petroquímica Receita Líquida: R$ 3,087 bilhões

(Com dados do MeioNorte)/Blog Eugenio Nascimento