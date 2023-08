O secretário da Segurança Pública, João Eloy de Menezes, lamenta profundamente o falecimento do radialista João Augusto Celestino de Assis, conhecido como Augusto Júnior. Além de radialista, ele foi agente administrativo da SSP e, atualmente, estava à disposição da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese).

Augusto Júnior também já atuou como escrivão em delegacias de Sergipe na década de 1980. Ele começou a exercer suas atividades na SSP em 1985.

O secretário da segurança pública, João Eloy de Menezes, manifesta seus mais profundos sentimentos e condolências aos amigos, familiares e colegas de Augusto Júnior.

Acostumados com a força do rádio, os sergipanos neste momento lembram com saudosismo da voz marcante deste grande profissional que nos deixa hoje. A família da Segurança Pública, muito familiarizada com o rádio sergipano, lamenta a passagem do nosso querido Augusto Júnior.