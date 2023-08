Uma operação conjunta entre a Polícia Civil de Maruim e Rosário do Catete, Polícia Militar e Guarda Municipal resultou na localização de um homem de 21 anos, investigado pela prática de diversos roubos na região do Vale do Cotinguiba. A ação ocorreu no final da manhã desta terça-feira, 29, no estádio de futebol da cidade de Maruim.

De acordo com as investigações conduzidas pela polícia civil, o suspeito vinha praticando vários assaltos na região, visando principalmente aparelhos celulares. Em uma das ocorrências, ele teria apontado uma arma de fogo para a cabeça de uma adolescente.

De acordo com levantamentos, o suspeito fazia uso de facas, facão e uma espingarda calibre 12. Quatro munições dessa arma foram apreendidas anteriormente em outra operação policial, na tentativa de prendê-lo.

Após serem realizadas várias diligências, o investigado foi localizado no final da manhã de terça-feira, 29, dentro do Estádio de Maruim. Ele afirmou que mostraria o local onde guardava as armas, mas o suspeito pegou uma faca que estava escondida e partiu na direção dos policiais, tentando ainda pegar a arma de fogo de policiais. Ele foi atingido, conduzido para atendimento médico, mas não resistiu.

As ações de combate ao crime pelas forças de segurança presentes no município serão intensificadas, com o intuito de manter a paz e tranquilidade na região. O delegado João Eduardo reforça a importância do apoio da população através de informações através do Disque-Denúncia, 181. O sigilo do denunciante é garantido.