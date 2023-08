Militares do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam) apreenderam um tablete de maconha dentro de um condomínio localizado na Zona Norte de Aracaju. O flagrante aconteceu nessa quinta-feira (10), durante o atendimento de uma denúncia de violência doméstica.

Segundo relato policial, a moradora de um condomínio localizado na Avenida Euclides de Figueiredo acionou a equipe do Getam para informar que uma mulher estava sendo agredida pelo companheiro dentro do apartamento. De imediato, os militares foram até o residencial e falaram com a vítima.

A mulher não confirmou a informação, mas autorizou a entrada dos policiais no apartamento dela, com a finalidade de averiguar a situação. Enquanto procuravam o suposto agressor, os agentes localizaram um tablete e mais três pedaços de maconha prensada. A droga estava em cima de uma mesa.

Diante do flagrante, a proprietária do apartamento e a droga apreendida foram encaminhadas à delegacia.

Fonte: Ascom PM/SE