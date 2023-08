Na noite do último sábado, 26, militares do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) prenderam dois homens por tentativa de homicídio, no Bairro Robalo, Zona de Expansão da capital.

Os policiais foram acionados, por meio do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), para atender uma ocorrência na Rua Cruzeiro do Sul, região do Robalo. A informação era de que duas pessoas dispararam contra um homem e fugiram em uma moto.

Os policiais colheram informações e saíram em busca dos suspeitos. Após alguns metros, encontraram dois homens com as mesmas características informadas. Foram realizadas as abordagens e, com um deles, foi encontrado um revólver calibre. 38 de numeração raspada e seis munições deflagradas.

A arma de fogo e todos os envolvidos foram apresentados à delegacia para adoção das medidas legais cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE