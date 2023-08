A Polícia Militar, por meio da Força Tática do 8º Batalhão, localizou e recuperou, na quarta-feira, 16, no bairro Novo Paraíso, em Aracaju, um veículo Renault Logan que havia sido tomado de assalto instantes antes nas imediações do Conjunto Tiradentes, também na capital.

Militares do 8º BPM realizavam rondas pelo bairro Novo Paraíso, quando foram solicitados por um senhor que informou ter sido roubado, enquanto fazia corridas como motorista de aplicativo, por dois indivíduos.

Buscas começaram a ser realizadas pela região e o veículo acabou sendo localizado nas imediações da rua Cuba, no Bairro Novo Paraíso. Os Policiais continuaram realizando diligências, com o intuito de localizar e efetuar a prisão dos suspeitos, mas eles não foram localizados.

O caso foi encaminhado à Central de Flagrantes e todas as demais medidas legais foram adotadas. Informações sobre os criminosos podem ser enviadas pelos telefones 190 (PM) ou 181 (Disque-Denúncia).