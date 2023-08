Policiais civis da Delegacia de Malhada dos Bois apreenderam um adolescente por ato infracional semelhante ao crime de tráfico de drogas. Ele também estava com uma arma de fogo. A ação policial ocorreu nessa terça-feira, 22.

De acordo com as informações policiais, após investigação preliminar para evidenciar a prática do tráfico de drogas na área de Malhada dos Bois e respectivos povoados, os policiais reuniram indícios que apontaram para o adolescente. Ele atuava trazendo a droga de Japoatã para distribuí-la no Povoado de Cruz das Donzelas, em Malhada dos Bois.

Ainda conforme as informações policiais, o adolescente possuía uma arma de fogo em sua residência. O armamento era utilizado para coagir os inadimplentes com o pagamento da droga, impondo medo na região em que o adolescente reside.

Durante tentativa de abordagem, o adolescente desobedeceu as ordens dos policiais e entrou em sua residência. Na residência, os policiais apreenderam uma arma de fogo e sete munições intactas, uma balança de precisão, dinheiro, dois celulares, caderno de anotações, 400g de maconha e 30g de crack.

Diante do flagrante, o adolescente foi apreendido e foi encaminhado à Delegacia para lavratura dos procedimentos cabíveis. Informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas podem ser repassadas ao Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.