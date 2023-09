Equipes da Divisão de Combate a Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) cumpriram o mandado de prisão contra um homem investigado por vários roubos a taxistas ocorridos no mês de julho, em Aracaju. O mandado de prisão foi cumprido nessa terça-feira (29).

Segundo a delegada Michele Araújo, o investigado solicitava o serviço de táxi, em via pública, e, antes de chegar ao destino anunciado, surpreendia o motorista com uma arma de fogo em punho e exigia que a vítima entregasse o veículo, aparelho celular e demais pertences.

Diante da comunicação do registro do Boletim de Ocorrência, a investigação foi iniciada. “Nós iniciamos as investigações e conseguimos identificar o assaltante, que foi preso no dia de ontem”, citou a delegada.

Ainda conforme Michele Araújo, no curso das investigações, com o reconhecimento do autor por parte de uma das vítimas, foi solicitado o mandado de prisão contra o investigado. A determinação judicial foi cumprida nessa terça.

O inquérito policial está sendo concluído e será remetido à Justiça nos próximos dias. A polícia civil solicita que informações e denúncias sobre crimes similares e suspeitos de ações delituosas sejam repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.