A 2ª Delegacia Metropolitana cumpriu o mandado de prisão contra uma jovem que apareceu nas redes sociais maltratando o pai cadeirante. A ação policial ocorreu na tarde desta quinta-feira, 24, na capital.

De acordo com investigações, o caso viralizou nas redes sociais, no dia 30 de maio, após a mulher ser filmada alimentando o idoso, que estava em uma cadeira de rodas, de forma violenta. No vídeo, a suspeita dá comida na boca da vítima e aplica empurrões e puxões de cabelo.

Logo após a repercussão da filmagem, no dia 31 de maio, o Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV), a partir da Delegacia de Atendimento ao Idoso e Pessoas Deficiência (Deaipd), instaurou um inquérito policial para investigar o caso. Além disso, a mulher recebeu uma medida cautelar de afastamento imediato da vítima, que acabou vindo a óbito no meio das investigações.

Com o avançar do caso, a Deaipd representou pelo mandado de prisão junto ao Poder Judiciário. Hoje, 24, a suspeita foi à 2ª DM, na companhia da sua advogada, onde foi cumprido o mandado de prisão preventiva pelo crime de lesão corporal contra pessoa idosa.

Com o cumprimento do mandado, a mulher será ouvida em uma audiência de custódia. O caso está à disposição do Poder Judiciário.