Policiais civis da Delegacia Regional de Estância prenderam em flagrante dois homens suspeitos de tentativa de homicídio no bairro Santa Cruz. Ainda na ação policial. que ocorreu nessa quarta-feira, 9, também foi cumprido um mandado de prisão preventiva contra a vítima da tentativa de homicídio – um homem -, por ser investigada pela prática de diversos crimes contra o patrimônio em Estância.

Segundo o delegado Renato Tavares, que esteve à frente das diligências, os policiais foram ao local e conseguiram encontrar a vítima viva e consciente. A vítima revelou aos policiais quem eram os suspeitos da tentativa de homicídio que havia sofrido.

“Em seguida, os policiais civis seguiram até os endereços dos supostos autores e prenderam o primeiro deles na porta de sua residência. Já ao chegarem na casa do segundo envolvido, ele não se encontrava no local. Populares informaram que o segundo suspeito teria ido ao hospital com um ferimento no braço. Ele foi encontrado e foi preso em flagrante”, acrescentou o delegado.

Além disso, foi identificado que a vítima do crime de tentativa de homicídio se tratava do suspeito que vinha praticando diversos roubos e furtos, tendo roubado três motoboys e furtado duas vezes, em menos de uma semana, uma loja de perfumaria.

“Diante de tais fatos, foi representado ao Poder Judiciário a sua prisão preventiva, a qual foi decretada nessa quarta-feira. Com isso, foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva do suspeito que, apesar de ser vítima de tentativa de homicídio, está preso pela prática dos diversos crimes contra o patrimônio”, revelou o delegado.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.