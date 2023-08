Policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoal (DHPP) cumpriram o mandado de prisão preventiva contra uma mulher procurada pela Justiça por envolvimento na explosão do cofre de um banco no interior de Sergipe. A detenção ocorreu na manhã desta terça-feira, 22, na capital.

Ainda segundo a investigação, na ocasião do crime, houve subtração de valores. O mandado de prisão foi expedido pelo Poder Judiciário em 2021 e, desde então, a suspeita estava foragida. A partir do trabalho do DHPP, a mulher foi localizada e prontamente detida nesta terça.

Após os trâmites policiais, a autora será levada à audiência de custódia. O caso está à disposição do Poder Judiciário.