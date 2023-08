A Divisão de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) divulgou, nesta quarta-feira, 30, a imagem do autor do furto de uma motocicleta na Avenida Desembargador José Antônio de Andrade Góes, no bairro Coroa do Meio.

De acordo com as investigações, o crime ocorreu no dia 21 de agosto, por volta das 8h. A vítima estacionou o veículo e foi para o trabalho. Ao sair, não mais encontrou o veículo onde havia estacionado mais cedo.

A vítima comunicou o fato ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp). A Polícia Militar fez diligências, mas não encontrou o autor do furto.

No decorrer das investigações conduzidas pela DRFV, a Polícia Civil chegou à imagem do autor do furto. O suspeito é o homem que aparece sem capacete na imagem.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam levar à identificação do autor do crime sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.