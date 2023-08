A Divisão de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) divulgou, nesta sexta-feira, 18, imagens do autor do furto de uma motocicleta na avenida Hermes Fontes, no bairro Suíssa, em Aracaju. O caso ocorreu no dia 20 de junho.

De acordo com as informações policiais, o veículo estava estacionado na calçada do estabelecimento comercial onde a vítima trabalha. Um homem se aproxima e, instantes após, furta a motocicleta.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam levar à identificação e à localização do autor do furto da motocicleta sejam repassadas ao Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo é garantido.