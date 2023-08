A polícia civil de Lagarto, na pessoa do delegado Paulo Cristiano concluiu o inquérito policial N° 8811/2023 envolvendo um crime contra o patrimônio de um cidadão identificado como Ivan Souza Santos, na cidade de Riachão do Dantas, fato ocorrido em 4 de Outubro de 2023.

Na ocasião, o inquérito policial baseados em diversas provas anexadas ao processo, pediu o indiciamento do presidente da câmara de Riachão do Dantas José Robério Rodrigues dos Santos, conhecido por Berinho por crime contra o patrimônio.

O delegado Paulo Cristiano concluiu, dizendo o seguinte; “Ao final da investigação, amparado nas provas dos autos, indício José Roberio Rodrigues dos Santos, pela prática do crime previsto no artigo 163, § único,II e IV, do CP contra o patrimônio de Ivan Souza Santos”.

Entenda o caso:

O veículo do cidadão Ivan Souza ficou estacionado na frente da casa da sua namorada no dia 4 de Agosto, onde o mesmo pernoitou, durante a madrugada um indivíduo teria dispensado produto químico em cima do veículo, inclusive, danificando a pintura.

Lucas Brasil – Eldorado FM