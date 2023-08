A 2ª Delegacia Metropolitana localiza o homem suspeito da tentativa de roubo, ocorrida no último sábado, 26, na rua Siriri, em Aracaju, e registrada pela câmera de segurança do local. O crime repercutiu nas redes sociais e o investigado se apresentou à Polícia Civil nesta segunda-feira, 28, acompanhado de seu advogado.

De acordo com o delegado André David, que está à frente do caso, as investigações iniciaram a partir do momento em que a polícia tomou conhecimento do vídeo, que mostrava a prática suspeita de um homem. “Me marcaram e eu vi o vídeo. A princípio, você não faz ideia do que é aquilo ali, podia ser uma tentativa de roubo, uma tentativa de homicídio, de estupro ou nada”, explicou.

A partir de então, foram realizadas diligências, e o homem foi identificado. “Nós conseguimos, através da rede social, a identificação dele, o local onde ele morava e até o telefone”, completou. Com isso, foram enviadas viaturas para verificar o local onde o suspeito residia, e foi realizado contato por telefone, pedindo que ele se apresentasse para poder esclarecer os fatos.

Nesta segunda-feira, 28, o homem compareceu à delegacia, acompanhado de seu advogado. “Ele confessou que queria assaltar aquela senhora, porque ele passou a noite numa casa de prostituição, e, na madrugada do sábado, teve seu celular subtraído por alguma prostituta. E que ele ficou desesperado e queria ter um celular, para recuperar o prejuízo. E quando ele passou, avistou a senhora com as compras, achou que teria facilidade de levar, mas não conseguiu pois a senhora foi mais rápida”, falou André David.

“Diante do fato que foi esclarecido agora, nós vamos indiciar por tentativa de roubo. O inquérito já foi instaurado, vamos ouvir a vítima e encaminhar o inquérito ao Poder Judiciário, que vai decidir a sanção cabível ao caso”, finaliza o delegado.

O suspeito não foi detido, pois já havia passado o prazo para efetuar a prisão em flagrante, conforme prevê a lei.

Entenda

No sábado, imagens registraram uma mulher abrindo o portão de casa. Quando ela estava entrando, puxando um carrinho de feira, um homem apareceu na rua, correndo em direção à senhora. Neste momento, ela fecha o portão rapidamente, e ele começa a tentar entrar no local. Como não consegue, vai embora.

Desde o ocorrido, a polícia trabalhava para identificar o envolvido e chegar à motivação do ato.