A Delegacia Regional de Estância informou, nesta terça-feira, 1º, que cumpriu os mandados de prisão contra cinco investigados pela morte de um homem que havia desaparecido no dia 12 de abril. A vítima teria levado drogas de traficantes, o que teria resultado no homicídio, conforme as investigações. O corpo da vítima foi encontrado em cova rasa no dia 30 de maio. As prisões aconteceram entre os dias 28 e 31 de julho.

De acordo com o delegado Cledson Ferreira, que conduziu as apurações policiais, as investigações apontaram que, em abril, a vítima foi vista pela última vez acompanhada de traficantes, na Avenida Nova do Porto. O fato teria acontecido logo após traficantes descobrirem que a vítima tinha subtraído drogas.

“Conforme consta no boletim de ocorrência informando de seu desaparecimento, já havia comentários de que ele havia subtraído drogas de traficantes daquela localidade, sendo descoberto”, acrescentou o delegado.

Em razão da vítima ter sido descoberta pelos traficantes, eles teriam a atraído até a região chamada de Corredor, local onde o espancaram. “Em seguida, a vítima foi levada para o outro lado da Maré, sendo ali executada por traficantes”, revelou Cledson Ferreira.

Ainda segundo o delegado, inicialmente foram realizadas duas buscas no local, na tentativa de localizar o corpo, inclusive usando cães farejadores, porém sem êxito. Já no dia 30 de maio, o corpo foi encontrado em cova rasa.

Com base em depoimentos, a Polícia Civil requisitou a prisão temporária de cinco pessoas apontadas como envolvidas no crime. As decisões judiciais foram cumpridas, mas as investigações continuam em andamento.