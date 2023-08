Policiais civis da Delegacia de Simão Dias cumpriram o mandado de prisão preventiva contra um homem investigado pelo crime de lesão corporal grave. A ação policial ocorreu nesta quarta-feira, 9.

De acordo com as informações policiais, inicialmente o caso começou a ser investigado como tentativa de homicídio, porém a tipificação penal do fato apurado foi mudada para lesão corporal grave. A decisão judicial é da cidade de Boquim e foi emitida em 2019.

Conforme as investigações, após o crime, o homem veio para a cidade de Simão Dias para se esconder. Ele foi preso e já encontra-se à disposição da Justiça para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso.