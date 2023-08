Policiais civis da 12ª Delegacia Metropolitana (12ª DM), de São Cristóvão, cumpriram um mandado de prisão contra um homem condenado definitivamente a 13 anos e sete meses de prisão, por crime de estupro de vunerável. A ação policial ocorreu nessa quarta-feira, 23.

Segundo o delegado Gerlandio Gomes, é fundamental que toda a sociedade denuncie os crimes praticados contra crianças e adolescentes.

“É importante que a sociedade saiba que, para as vítimas, existe uma rede de apoio formada pelas Polícias, Ministério Público, Poder Judiciário e demais órgãos”, evidenciou.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.