Equipes do Departamento de Narcóticos (Denarc), com o apoio da Divisão de Inteligência (Dipol) e da Polícia Civil de Mogi das Cruzes (SP), cumpriram o mandado de prisão contra o motorista da carreta que foi apreendida com cerca de uma tonelada de drogas após furar um bloqueio policial feito pela Polícia Militar e se envolver em um acidente em Laranjeiras. O caso ocorreu no dia 21 de julho. Ele foi preso nessa segunda-feira, 28, em Mogi das Cruzes (SP).

De acordo com a delegada Andrezza Cavalcanti, no dia do fato, o motorista da carreta fugiu do local. “Iniciadas as investigações pelo Denarc, foi identificado o motorista do caminhão, bem como um outro homem que recebeu parte desta carga de entorpecente em um posto de combustível em Nossa Senhora do Socorro”, iniciou.

Conforme a delegada, foi identificado que o motorista do caminhão reside em Mogi das Cruzes (SP). “Uma equipe do Denarc foi a São Paulo e, com o apoio da Dipol, bem como da equipe da Delegacia de Investigação de Entorpecentes de Mogi das Cruzes, foi cumprido o mandado de prisão do motorista do caminhão”, revelou.

Com o motorista do caminhão, foi apreendido mais um veículo. “Com ele, foi apreendido um outro caminhão, celular e documento falso. Em depoimento, o motorista do caminhão informou que a carga era destinada a Aracaju, Arapiraca, Maceió e Fortaleza configurando o crime de tráfico interestadual de entorpecentes”, complementou Andrezza Cavalcanti.

Além do motorista do caminhão, foi preso o homem investigado por ter recebido parte da carga pouco antes da ação policial. Ele foi preso nesta terça-feira, 29, em Nossa Senhora do Socorro. Esse segundo investigado também já respondeu por tráfico de drogas. Os celulares apreendidos na operação serão periciados. As investigações prosseguem.