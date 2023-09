Um idoso de 67 anos foi resgatado de situação de abandono, na manhã dessa quarta-feira, 30, em Poço Verde. A vítima recebeu atendimento médico. O resgate foi possível a partir de uma denúncia encaminhada à Delegacia de Poço Verde. A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 31.

De acordo com as informações policiais, a Delegacia de Poço Verde foi informada, por meio do Disque-Denúncia, que um senhor de 67 anos estaria acometido por doença grave e se encontrava em situação de abandono.

Diante da comunicação do fato, os policiais foram ao local e constataram a situação desumana em que o senhor se encontrava. O local onde a vítima estava era insalubre e fétido. O idoso estava em uma cadeira de rodas.

Em conversa inicial com idoso, os policiais foram informados de que ele estaria dormindo na cadeira de rodas por não conseguir se deitar na cama. Ainda no local foram realizados os primeiros socorros e, logo após, realizada a condução até o hospital municipal.

O idoso já se encontra em abrigo sob os devidos e merecidos cuidados, entre os quais, os médicos. A ação teve participação da Polícia Civil, Polícia Militar, Secretaria de Saúde do Município e Secretaria de Assistência Social. As investigações continuam.

A Polícia Civil solicita que informações sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.