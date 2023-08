Militares do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) apreenderam cerca de 10kg de cocaína e dois coletes balísticos no Loteamento Guajará, em Nossa Senhora do Socorro. O fato aconteceu nessa segunda-feira (31).

Segundo as informações policiais, durante rondas de rotina na localidade, os policiais do BPChoque resolveram abordar um homem em atitude suspeita.

Ao perceber a aproximação dos militares, ele sacou uma arma de fogo, disparou contra a viatura e entrou em uma residência. Diante da situação, os policiais fizeram o acompanhamento, mas ele acabou fugindo pelos fundos de um imóvel.

No imóvel, os policiais encontraram cerca de 10kg de cocaína, uma balança de precisão, dois coletes balísticos, três capas de colete, sete munições calibre .38, dois coldres e duas toucas do tipo balaclava.

O material foi apreendido e encaminhado à delegacia para o prosseguimento das investigações.

Fonte: Ascom PM