Militares do 7º BPM apreenderam 28 porções de entorpecentes no município de Lagarto, no início da noite dessa quarta-feira (9).

Durante as rondas, a equipe de policiamento local visualizou um homem em atitude suspeita. Ao realizar abordagem, encontraram 22 porções de substância semelhante à cocaína, seis porções de substância análoga à maconha, dinheiro em espécie, uma balança de precisão e uma lista com nomes que, segundo o suspeito, são dados de devedores das substâncias comercializadas.

O suspeito, juntamente com os objetos apreendidos, foi encaminhado para a Delegacia Plantonista de Lagarto.

Fonte: Ascom PM/SE