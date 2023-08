Policiais do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam) apreenderam cerca de 4 kg de maconha no município de Nossa senhora do Socorro. A ação aconteceu nesse domingo (13).

As equipes do Regimento realizavam rondas de rotina no Bairro Novo Horizonte, quando visualizaram um homem em atitude suspeita na Rua Frei Paulo. Assim que percebeu a presença da viatura, ele jogou uma sacola no chão e entrou em uma residência.

Os policiais foram verificar a bolsa e constataram que dentro dela havia uma quantidade relevante de maconha, distribuída em vários tabletes e pronta para ser comercializada.

Devido ao flagrante, os militares tentaram prender o homem que havia descartado os entorpecentes, mas ele conseguiu fugir pelos fundos da residência.

Enquanto revistavam a casa, os policiais encontraram mais tabletes de maconha e uma balança de precisão.

Um total de 4 kg de maconha foi apreendido e encaminhados à delegacia para onde seguem as investigações.

Fonte: Ascom PM/SE