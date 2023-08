Equipes dos Batalhões de Radiopatrulha e Choque apreenderam, entre terça-feira (1º) e quarta-feira (2), cerca de 7kg de entorpecentes na Região Metropolitana de Aracaju.

Na tarde dessa terça-feira (1º), a equipe do Batalhão de Choque apreendeu 90g de substância semelhante ao crack, no Bairro América, Zona Oeste de Aracaju. O suspeito foi conduzido à delegacia regional, juntamente com o entorpecente e duas balanças de precisão.

Em São Cristóvão, região da Grande Aracaju, policiais militares do mesmo batalhão, apreenderam 1,450kg de substância análoga à maconha, juntamente com uma balança de precisão. O suspeito evadiu-se do local. O material apreendido foi levado para a Central de Flagrantes.

Já na manhã desta quarta-feira (2), equipe do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha apreendeu 5,2kg de substância análoga à maconha no Bairro Santos Dumont, Zona Norte de Aracaju. O entorpecente foi encontrado durante abordagem ao veículo do suspeito e em sua residência, onde foi autorizada a entrada da equipe pela genitora do homem. Todo o material encontrado e o indivíduo foram encaminhados à Central de Flagrantes.

Ascom PMSE