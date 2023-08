Militares do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) apreenderam quase 4 kg de maconha no município de São Cristóvão. O fato foi registrado na tarde dessa terça-feira (8).

A equipe do BPChoque realizava rondas de rotina no Bairro Rosa Elze, quando percebeu que um homem ficou nervoso com a presença da viatura, jogou uma bolsa no chão e correu em direção a uma área de difícil acesso.

Os policiais tentaram localizar o suspeito para verificar o fato, mas ele não foi alcançado. Dentro da sacola descartada por ele anteriormente, os agentes encontraram 3,825 kg de maconha prensada, uma balança de precisão e material utilizada para embalar a droga.

Os entorpecentes foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Narcóticos para o prosseguimento das investigações.

Fonte: Ascom PM/SE