Equipes do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam) prenderam um homem por suspeita de tráfico ilícito de drogas no Conjunto Fernando Collor, em Nossa Senhora do Socorro. A ação ocorreu no último sábado, 19.

De acordo com as informações, os militares faziam rondas na região, e populares relataram um suposto tráfico de drogas em um ferro-velho. Próximo ao local apontado, um homem tentou fugir ao notar a presença policial, deixando cair uma embalagem com alguns papelotes de crack.

Já no estabelecimento, os policiais apreenderam 31 embalagens de crack, 12 de maconha e um de cocaína, além de dinheiro e uma balança de precisão.

Após o flagrante, a ocorrência foi encaminhada à Delegacia Plantonista.

Fonte: Ascom PM/SE