Fábio Rosa, que é mais conhecido pelo apelido Catatau e pertence ao PSD, desempenha o cargo de presidente na Câmara de Vereadores de Nossa Senhora das Dores.

Recentemente, ele se viu envolvido em um processo de impeachment devido a um incidente em que atropelou uma idosa utilizando um veículo oficial, apesar de não possuir habilitação para conduzi-lo. Durante uma sessão realizada na noite do dia 8 de agosto, os vereadores alcançaram uma decisão unânime a favor do processo de impeachment.

O assessor jurídico do parlamentar, Evanio Moura, comunicou que a defesa do vereador está ciente da abertura do procedimento e aguarda a notificação oficial para apresentar sua defesa dentro do prazo estipulado de 10 dias.

Em caso de cassação do cargo, o vereador enfrenta a possibilidade de ficar inelegível por um período de até oito anos.