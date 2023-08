Policiais militares do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) apreenderam armas e drogas no bairro Ponto Novo, na Zona Sul de Aracaju. O caso ocorreu na tarde dessa quinta-feira, 3.

Segundo as informações policiais, o suspeito que estava com o material foi flagrado enquanto abastecia um veículo de modelo Renegade em um posto de combustíveis na avenida Tancredo Neves.

No interior do veículo, foram encontradas três armas de fogo, sendo um revólver calibre .38 e duas pistolas calibre .380 com quatro carregadores, sendo um deles alongado, com capacidade para 31 munições.

No momento da abordagem, o suspeito declarou ainda ter cerca de 5kg de cocaína em um de seus apartamentos. Ele levou os militares até o local. A droga foi encontrada dentro de uma mala, na cama do suspeito.

Ainda na ação policial, os policiais militares também apreenderam três facas, R$ 450,00 em espécie, vários cartões de crédito, além de material para embalar e comercializar o entorpecente.

Fonte: Ascom PM