A Acadepol de Sergipe, em parceria com a Academia de Polícia Civil de Minas Gerais, divulga a abertura das inscrições do Curso Análise da Expressão Facial das Emoções Aplicada à Investigação Policial – 3ª Edição, na modalidade EaD. O público é policiais civis de Sergipe. O curso terá carga horária de 20 horas. Os interessados deverão efetuar suas inscrições até às 9h do dia 25 de setembro.

O objetivo do curso é identificar na face do indivíduo, por meio da utilização do Facial Action Coding System (FACS), qual das sete emoções básicas o indivíduo estaria demonstrando na face em um determinado momento.

A partir da identificação das emoções básicas na face, perceber as incongruências emocionais entre o discurso falado e o que se apresenta na face durante a entrevista e o interrogatório policial.

O curso acontece de 9 a 18 de outubro de 2023. A prova final ocorre a partir de 14 de outubro até o final do curso, em 18 de outubro de 2023, às 20h (on-line).

A isncirção é feita pelo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1Or7BfxE0ro7RgvwIu06BTCNS5cyVZIagqj6qQMe2dS5Tbg/viewform?usp=sf_link

Após enviar o formulário devidamente preenchido aguarde contato através do número do Whatsapp ou e-mail pessoal até a data de início do curso.