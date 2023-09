Policiais militares da Companhia de Polícia Fazendária (CPFaz) e auditores da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) apreenderam mercadorias com irregularidades na nota fiscal. O flagrante foi realizado no município de Estância, região Sul do estado, na última segunda-feira, 4.

Durante fiscalização de rotina, os auditores da Sefaz abordaram um carreta. Na verificação, os policiais descobriram que a carga com o maquinário apresentava irregularidades na nota fiscal.

Com o apoio dos policiais militares da Companhia Fazendária, o material foi retido e encaminhada à Central de Comandos em Nossa Senhora do Socorro, onde foi lavrado o auto de infração.

Fonte: Ascom PM/SE