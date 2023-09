Policiais do Departamento de Narcóticos (Denarc) prenderam em flagrante um homem de 23 anos por tráfico de drogas no Marcos Freire II, em Nossa Senhora do Socorro. Foram apreendidos cerca de 4kg de maconha. A ação policial ocorreu nessa segunda-feira, 11.

As investigações apontavam que o imóvel do investigado funcionava como ponto de distribuição de drogas. Após levantamentos policiais, foi possível visualizar movimentação suspeita no local.

Após identificação do suspeito, a equipe policial fez a abordagem ao suspeito em frente ao imóvel. No momento da abordagem, ele estava de posse de aproximadamente 4kg de substância semelhante à maconha.

O preso e o material apreendido foram encaminhados ao Denarc, onde as investigações continuarão a fim de que sejam identificados outros envolvidos. Informações e denúncias podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181).