Equipe do Departamento de Narcóticos (Denarc) prendeu um homem de 43 anos em cumprimento a mandado de prisão definitiva por crime de furto. Ele foi preso em Nossa Senhora do Socorro, na sexta-feira, 1º.

De acordo com as investigações, o crime aconteceu em 2017 no município de Glória. O homem possui vasta ficha criminal por diversos crimes, entre eles, roubo, tráfico de drogas e estupro, cometidos em vários municípios sergipanos.

Informações acerca da localização de foragidos da justiça podem ser repassadas à Polícia Civil por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo é garantido.