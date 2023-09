O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) cumpriu o mandado de prisão contra o investigado e indiciado pela autoria do homicídio qualificado que vitimou um homem de 33 anos na Avenida Gasoduto, Conjunto Orlando Dantas, Bairro São Conrado, na Zona Sul de Aracaju. O crime ocorreu na manhã do dia 13 de março. O investigado tem 29 anos e foi preso no conjunto João Alves, em Nossa Senhora do Socorro, na posse de um revólver calibre 38, possivelmente utilizado no crime.

De acordo com o delegado Mário Leony, no dia do crime, a vítima foi surpreendida sem chances de defesa, assim que estacionou sua motocicleta em frente à loja de manutenção de aparelhos celulares da qual era sócio. A vítima mexia no banner da loja quando foi surpreendida pelo executor do crime. A apuração policial contou com informações repassadas pela Divisão de Inteligência (Dipol).

“As investigações do homicídio da vítima indicam que se trata de crime de mando, um crime premeditado, em que o indiciado age friamente. Após o crime, o autor fugiu em um veículo Peugeot, de cor prata, que já se encontrava estacionado nas imediações do local do fato, à espera da chegada da vítima em sua motocicleta”, detalhou o delegado.

Também conforme a apuração policial, o carro utilizado no homicídio estava com placa clonada. “O veículo estava com a placa de outro idêntico do Paraná. O carro utilizado no crime foi roubado no estado da Bahia e abandonado dez dias após o crime, após envolver-se em um acidente de trânsito”, acrescentou o delegado do DHPP Mário Leony.

Ainda segundo o delegado, o investigado foi preso no Conjunto João Alves Filho. “Ele estava na posse de um revólver calibre 38, provável arma de fogo usada para ceifar a vida da vítima, bem como cinco munições intactas do mesmo calibre. Além da autuação em flagrante pelo porte ilegal da arma o indiciado conta com condenações por roubo e por homicídio, evidenciada sua conduta em graves crimes”, acrescentou.

Mário Leony informou ainda que o investigado estaria disputando o controle do tráfico de drogas na região de Nossa Senhora do Socorro. “E com o aprofundamento das investigações, ficou evidenciado realmente o alto grau de periculosidade do investigado. Ele age friamente e é contumaz na prática de crimes violentos”, complementou.

As investigações continuam em andamento com o objetivo de identificar o mandante do crime, além de outros eventuais envolvidos no homicídio. “Porque não havia vínculo entre a vítima e o executor. Temos uma linha de investigação a ser aprofundada com relação a essa motivação”, ressaltou Mário Leony.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam levar à identificação e à localização de outros eventuais envolvidos no crime sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.