Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com o apoio da Delegacia Regional de Estância, cumpriram o mandado de prisão preventiva contra um homem investigado por homicídio no Povoado Arame 2, em São Cristóvão. O crime ocorreu no dia 23 de abril. O investigado foi preso nessa terça-feira, 12, em Estância.

De acordo com as investigações, no dia do crime, após uma discussão em um bar, o investigado saiu do local e foi para casa. Lá, armou-se com uma pistola, retornou ao estabelecimento comercial e atirou contra a vítima, que foi atingida na região da cabeça e veio a óbito.

No decorrer da apuração policial, o DHPP representou pela prisão preventiva do investigado. Com a autorização da justiça, ele foi encontrado e preso nessa terça-feira, 12.

Após diligências, inclusive na Bahia, o investigado foi preso no conjunto Piauitinha, em Estância. A Justiça foi notificada da prisão do investigado.