Policiais civis do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) cumpriram o mandado de prisão preventiva contra o investigado pelo homicídio que ocorreu no dia 24 de junho no conjunto João Alves, em Nossa Senhora do Socorro. A ação policial ocorreu nesta sexta-feira, 1º.

De acordo com a delegada Roberta Fortes, o investigado alega que o crime teria ocorrido em torno de um roubo. “Ele confessou o crime e alegou que a vítima vivia praticando roubos, tendo cometido o roubo contra ele. Por conta disso, o investigado decidiu matar a vítima”, revelou.

O preso também é suspeito de tentativa de homicídio no dia 13 de agosto, na mesma localidade, mas nega sua participação. Informações e denúncias podem ser repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181.